L’Anpi replica a Mattei: non parli del CLN

Maria Grazia Sestero, presidente provinciale Anpi di Torino replica al leader No vax Ugo Mattei che ha paragonato i “resistenti” al vaccino ai partigiani. “ Mentre si muore, ci si ammala e il personale sanitario è di nuovo sotto pressione per l’aumento dei ricoveri, c’è chi come Mattei si propone di dirigere le piazze, che avendo bisogno di un “cervello” diventano costituenti il CLN, come quello dei partigiani (sic!)” commenta Maria Grazia Sestero.