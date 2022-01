È morta Virna, 49 anni, infermiera dal grande cuore. Lascia due figli

DAL PIEMONTE / E’ morta per un tumore Virna Alberti, per anni infermiera dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Aveva 49 anni, dal 2019 l’inizio delle cure e due operazioni. Le sue condizioni di salute si sono aggravate recentemente. A 21 anni era stata assunta dall’Aso Santa Croce e Carle come infermiera strumentista nel reparto di Cardiochirurgia, e poi in terapia del dolore. I medici e gli infermieri la ricordano per le non comuni doti umane e professionali. Amava il mare e le gite in barca a vela. Lascia due figli e la sorella. I funerali lunedì 10 gennaio nella chiesa del Sacro Cuore a Cuneo.