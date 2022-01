Atalanta-Torino non si gioca!

Ultim’ora! l’ASL di Torino ha vietato al Toro la trasferta in casa dell’Atalanta a causa delle tante positività al Covid riscontrate nelle ultime ore all’interno della squadra granata. Il resto della squadra non potrà partire e quindi non si disputerà la sfida in trasferta contro l’Atalanta, prevista per domani alle ore 16.30.I giocatori bergamaschi si presenteranno regolarmente in campo e l’arbitro decreterà la vittoria a tavolino all’Atalanta per 3-0.Poi ricorsi e controricorsi da parte della società granata.

Enzo Grassano