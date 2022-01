Curling: l’Italia con Gonin vola ai Giochi di Pechino 2022, quinte le azzurre

Il tricolore italiano sventolerà alto al prossimo torneo olimpico di curling. La Nazionale maschile, infatti, in occasione del Torneo Preolimpico di Leeuwarden ha staccato l’atteso pass per Pechino 2022.

Gli azzurri, tra i quali è stato protagonista il pinerolese Simone Gonin (Aeronautica Militare), hanno battuto per 6-5 la Repubblica Ceca ai playoff, ottenendo la seconda qualificazione consecutiva dopo Pyeongchang 2018 e la terza assoluta considerando l’edizione da Paese ospitante di Torino 2006. Gonin e i compagni – ovvero Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Amos Mosaner, agli ordini del coach Claudio Pescia – hanno vinto otto partite su nove sul ghiaccio olandese, sfruttando il primo match point dopo aver concluso al secondo posto il round robin. E chiudendo così in bellezza un 2021 che li aveva già visti salire su uno storico podio ai recenti Campionati Europei. «Siamo davvero felici per questa qualificazione olimpica, che significa tantissimo: sapevamo di meritarcela, perché arriviamo da tanti mesi in cui giochiamo bene ed è il giusto riconoscimento di un lungo percorso», il commento dello skip azzurro Retornaz.

Pur lottando fino all’ultimo match e superando ogni aspettativa della vigilia, invece, ha dovuto salutare le ambizioni olimpiche la Nazionale femminile, che ha terminato il Torneo Preolimpico al quinto posto e, dunque, ai piedi della zona playoff. Le azzurre, con le piemontesi Angela Romei (Fiamme Oro) in pista ed Elena Dami (Mole 2020 Ice Skating) in qualità di alternate, hanno comunque confermato la costante crescita della formazione, dalla salvezza ai Campionati Europei fino alla qualificazione per il prossimo Mondiale, passando per le buone prestazioni offerte a Leeuwarden.