Nella notte fuochi artificiali sono stati lanciati da un gruppo di attivisti No Tav, in Val di Susa, lungo cantiere della Torino-Lione presidiato dalle forze dell’ordine.

Un incendio si è sviluppato nel bosco ed è stato spento dagli idranti della polizia prima che potesse estendersi.

Per disperdere i manifestanti sono stati utilizzati lacrimogeni. Un’atra dimostrazione No Tav si è svolta a San Didero. Dieci attivisti No Tav sono stati identificati dalla Digos.