Distribuzione gas: concessioni ad Ascopiave, ACEA, ed Iren

Il Consorzio formato da Ascopiave, ACEA, ed Iren si è aggiudicato la gara per l’acquisizione da A2A di alcune concessioni nell’ambito della distribuzione di gas

31 dicembre 2021 – Oggi il Consorzio formato da

Ascopiave (58%), ACEA (28%), e Iren (14%), dopo essersi aggiudicato la gara per la cessione

da parte di A2A di concessioni nell’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ha

sottoscritto un accordo con il Gruppo A2A per l’acquisizione dei relativi assets.

Il perimetro di attività oggetto dell’operazione comprende circa 157 mila utenti, distribuiti in 8

Regioni d’Italia, facenti parte di 24 ATEM, per oltre 2.800 km di rete.

Il valore economico dell’acquisizione in termini di Enterprise Value, alla data del 30 giugno 2021,

è di 126,7 milioni di Euro. L’EBITDA annuo medio atteso, nel periodo 2022-2024, è di circa 12,8

milioni di Euro, mentre la RAB 2020 degli assets acquisiti è pari a 108,9 milioni di Euro

(comprensiva della RAB centralizzata pari a 6,2 milioni di Euro).

Il corrispettivo previsto per l’acquisizione sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione

ordinaria e dalla capacità di indebitamento esistente delle Società facenti parte del Consorzio.

Il closing dell’operazione è previsto per il primo semestre del 2022.

Gli assets oggetto dell’operazione verranno confluiti dal Gruppo A2A in una Newco, il cui capitale

sarà acquisito dai consorziati in proporzione alle quote detenute nel Consorzio, con l’intesa che

si procederà alla scissione dei relativi perimetri di interesse a favore di Acea ed Iren entro 12

mesi dal closing.

“Acea, Ascopiave e Iren esprimono soddisfazione per l’operazione che è in linea con i rispettivi

indirizzi strategici ed è in grado di estrarre efficienze grazie all’integrazione degli asset acquisiti

con le attività di distribuzione già in portafoglio. Tale operazione consente, inoltre, di consolidare

ulteriormente la presenza nei territori tradizionalmente presidiati dalle Società.”

Perimetro di interesse di ACEA

Il perimetro di interesse di ACEA è costituito da concessioni in 5 ATEM, di cui 2 in Abruzzo, 2 in

Molise e 1 in Campania, per un totale di circa 30.700 PDR. L’Enterprise Value è pari a 35,8 milioni

di Euro.

Perimetro di interesse di Ascopiave

Il perimetro di interesse di Ascopiave è costituito da concessioni in 15 ATEM del Veneto, Friuli

Venezia Giulia e Lombardia, per un totale di circa 114.300 PDR.

La valutazione degli assets acquisiti in termini di Enterprise Value è pari a 73,2 milioni di Euro,

inclusa la partecipazione del 79,37% nella società Serenissima Gas S.p.A., titolare di una parte

delle concessioni del perimetro (circa 41.700 PDR).

Perimetro di interesse di Iren

Il perimetro di interesse di Iren è costituito da concessioni in 4 ATEM, di cui 1 in Lombardia e 3

in Emilia-Romagna, per un totale di circa 12.300 PDR. L’Enterprise Value è pari a 17,7 milioni di

Euro inclusivo di 1,3 milioni relativi al ramo d’azienda di proprietà di Retragas la cui cessione è

sospensivamente condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione della riclassificazione degli

asset di trasporto in asset di distribuzione

Nell’operazione il consorzio è stato assistito dall’advisor finanziario Lazard e dallo studio legale Chiomenti.