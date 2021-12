Gli sfila 4 mila euro, ma il figlio insegue il ladro e lo fa arrestare

Lo ha sorpreso alle spalle e gli ha rubato il portafogli con 4mila euro. Lo scippo è avvenuto in pieno centro di Torino, via Garibaldi, ai danni di un 65enne, che stava salendo sul suo furgone. Il figlio dell’uomo ha inseguito il giovane ladro algerino fino in piazza Palazzo di Città e lo ha fatto arrestare dai carabinieri.