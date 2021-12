Bimbo di due anni ferito dai calcinacci caduti da un palazzo

Un bambino di due anni è stato ferito lievemente questa mattina, da calcinacci caduti da un palazzo in via Boston, a Torino.

Mentre il piccolo stava camminando sul marciapiede, probabilmente da un balcone si è staccato un calcinaccio che lo ha colpito di striscio. Il bimbo è stato portato all’ospedale Martini in codice verde e le sue ferite non sono gravi. Sul posto la polizia municipale con i vigili del fuoco intervenuti con l’autogru per mettere in sicurezza la facciata dell’edificio.

(foto archivio)