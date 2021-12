Libertà per i bimbi Manifestazione davanti al Tribunale dei minori

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 23 dicembre un gruppo di madri e altre persone si sono radunate di fronte al Tribunale dei Minori in corso Unione Sovietica in occasione della manifestazione organizzata dall’Associazione Adelina Graziani per chiedere la restituzione di Cristian Colangelo alla madre.

Il bimbo è attualmente rinchiuso in una comunità e da mesi gli viene impedito di vedere i famigliari e frequentare la scuola. La manifestazione, però, in generale è stata organizzata per sensibilizzare e protestare contro gli allontanamenti “facili” dove bambini vengono separati dai famigliari per essere dati con troppa leggerezza in affidamento a comunità e a famiglie affidatarie. Un mondo che è stato solo recentemente “scoperto” ma del quale si sa ancora troppo poco. Nel corso della manifestazione i presenti hanno anche dato pieno sostegno alla nuova legge regionale sugli affidamenti zero che sta ricevendo troppo ostruzionismo, ma che nei prossimi mesi dovrebbe essere approvata regolando meglio il meccanismo degli affidi. I manifestanti oltre a chiedere che Cristian sia lasciato tornare a casa per Natale, dalla sua mamma e nonna, chiedevano che non ci fossero più separazioni per motivi economici e che piuttosto di pagare gli affidamenti alle comunità e famiglie affidatarie si aiutino economicamente i genitori in difficoltà lasciandogli la tutela dei figli.