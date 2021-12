24 dicembre 1972: tutti in campo!

Sembra incredibile ma è vero:

ūüéĄ la¬†Serie A¬†√® scesa in campo il giorno della vigilia di Natale. Era il¬†24 dicembre 1972,4 squadre in lotta per lo scudetto,il Milan in vetta alla classifica con 18 punti, seguito da Inter, Juventus e¬†Lazio, sorpresa del campionato, distaccate di un solo punto.Alla fine della stagione, √® stata la¬†Juventus,a vincere lo¬†scudetto, con un solo punto di vantaggio sul Milan e due sulla Lazio. Da quel campionato, la Serie A non √® mai pi√Ļ scesa in campo per la¬†vigilia di Natale. E solo una volta c’√® stata un’eccezione,all’inglese possiamo dire, nel 2018.Come da tradizione britannica, la Serie A scese in campo il giorno di¬†Santo Stefano.Fu un trionfo di stadi pieni con tante famiglie presenti.Sarebbe ora che quell’eccezione diventi una regola,vero presidente Gravina?

Enzo Grassano