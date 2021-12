Un Toro spuntato

19esima ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie A

Inter-Torino 1-0

Come da copione oramai scontato, il Toro perde 1-0 contro una grande,giocando la sua solita buona gara.Finisce il girone d’andata con i granata all’11esimo posto con 25 punti frutto di 7 vittorie ,4 pareggi,8 sconfitte,la quarta miglior difesa della serie A con soli 19 gol subiti,il 15esimo attacco con 23 gol fatti.I numeri non mentono mai e spiegano sempre bene tutto.A fronte di una difesa da Champions League,un centrocampo di qualità,c’è un attacco che stenta parecchio,da zona salvezza:miscelando le 2 cose ecco soiegata la posizione in classifica meritata,un tranquillo 11esimo posto che allontana la paura della zona retrocessione ma non fa fare sogni di gloria.È senz’altro un miglioramento netto rispetto alle 2 ultime terribili stagioni dove i granata hanno lottato per non retrocedere fino alla penultima giornata,Juric ha dato una svolta col suo sistema di gioco ma il mercato di gennaio dovrà portare in dote almeno un paio di giocatori di qualità, soprattutto in attacco,per poter ambire a qualcosa in più che un tranquillo campionato senza paura.

Enzo Grassano