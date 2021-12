Accadde oggi: 23 dicembre: Rivera vince il Pallone d’Oro

Il 23 dicembre 1969 è una data storica per il calcio italiano: il fuoriclasse del Milan Gianni Rivera vinse il Pallone d’Oro. Decisiva per la vittoria del premio di France Football fu la Coppa dei Campioni vinta dal suo Milan contro l’Ajax nel 1968-69.

Il Golden Boy ottenne l’ambito riconoscimento grazie a soli quattro punti in più rispetto al connazionale Gigi Riva. Al terzo posto, invece, si piazzò Gerd Muller. Per la prima volta nella storia, escludendo l’oriundo Omar Sivori, il Pallone d’Oro viene assegnato a un calciatore italiano.

Enzo Grassano