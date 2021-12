Juventus-Cagliari 2-0

19esima giornata(ultima del girone d’andata)

Kean,Bernardeschi

Molto bene la Juve che con un gol per tempo chiudono il 2021 ed il girone d’andata con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate,portandosi al quinto posto con 34 punti a -4 dal quarto posto occupato dall’Atalanta fermata sullo 0-0 dal Genoa.

Grande protagonista della serata è stato, finalmente,il giovane attaccante bianconero Moise Kean, già vicino al gol al 10′ con il palo colpito di testa e poi vincente al 40′ deviando in porta una conclusione di Bernardeschi. Nella ripresa il ritmo si è abbassato e il Cagliari ha sfiorato il pareggio prima con Dalbert e poi con Joao Pedro. All’83’ il raddoppio di Bernardeschi.

Adesso una settimana di riposo per i bianconeri che alla ripresa incontreranno nell’ordine Napoli,Roma ed Inter!tutte e 3 le gare nell’arco di una settimana dal 6 al 12 gennaio 2022

Ecco il programma delle 3 sfide

Campionato

Giovedì 6 gennaio ore 20.45

Napoli-Juventus

Domenica 9 gennaio ore 18.30

Roma-Juventus

Supercoppa Italiana

Mercoledì 12 gennaio ore 16

Inter- Juventus

Enzo Grassano