‘Eurovision Song Contest 2022’ – Pubblicato l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni tecniche

Sul sito della Città, sulla pagina dei bandi, è pubblicato l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni e la fornitura di beni e/o servizi per la realizzazione dell’edizione italiana di Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dall’8 al 15 maggio 2022.

La manifestazione di interesse, che non ha natura vincolante per l’Amministrazione, è destinata a verificare la disponibilità da parte di Enti pubblici e privati, imprese e altri soggetti a offrirsi come fornitori tecnici a supporto della Città.

Il bando, che prevede 3 fasce di sponsorizzazione (fino a 50mila euro; da 50mila a 100mila euro; superiore a 100mila euro), si rivolge ai seguenti settori merceologici: progettazione, fornitura e allestimento di strutture di diversa tipologia negli impianti; fornitura per uffici e arredi di diversa tipologia; fornitura di piante ornamentali e composizioni floreali; servizi di vigilanza; servizi di safety e di trasporto persone; servizi medico-sanitari; sistemi professionali di controllo accessi; abbigliamento e divise per volontari – staff; fornitura di dotazioni tecnologiche; service audio/video/luci; servizi di stampa materiali; servizi di allestimento interni/esterni; servizi di produzione e realizzazione gadget e oggettistica; servizi di catering; servizio di lavanderia; servizio di sartoria; proposte e progetti culturali; proposte e progetti di creatività.

Le offerte dovranno essere inviate (secondo la modalità descritta nell’avviso pubblico) all’indirizzo PEC areaserviziculturali@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 12:00 del 19 gennaio 2022.Successivamente saranno valutate da una Commissione appositamente costituita sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito dalla Città di Torino e sottoposte all’approvazione di EBU/RAI.

Per ottenere ulteriori informazioni sulla procedura è possibile scrivere a eurovision@comune.torino.it indicando nell’oggetto della mail ‘AVVISO RICERCA SPONSORIZZAZIONI EUROVISION – RICHIESTA INFORMAZIONI’.