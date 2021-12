Emergenza abitativa: via libera all’assegnazione provvisoria di piccoli alloggi Erp

Il Comune di Torino – su proposta dell’assessore al Welfare, Jacopo Rosatelli – ha approvato una delibera che consente di assegnare, a titolo provvisorio, piccoli alloggi di edilizia pubblica per rispondere all’emergenza abitativa, inclusa quella delle persone senza fissa dimora.

“Si tratta – dichiara l’assessore Rosatelli – di appartamenti di piccole dimensioni , quindi non idonei a nuclei familiari. Il servizio – prosegue – è a cura del Servizio Housing First, per la durata massima di due anni. Oltre all’abitazione – sottolinea Rosatelli – è previsto anche il supporto di équipe specializzate coordinate dal Servizio adulti in difficoltà.

Il Comune di Torino – continua – intende estendere i servizi sociali con nuovi strumenti di sostegno, in questo caso possono essere coinvolti anche coloro che non riescono ad essere inseriti nelle Case di ospitalità H24 o in quelle notturne.

L’impegno della Città di Torino sulle fragilità è massimo, per questo intendiamo diversificare i servizi sociali proprio per di includere tutti”, conclude l’assessore Rosatelli.