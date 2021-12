Toro gladiatore!

18esima giornata serie A

Torino-Verona 1-0

Pobega(T)

Il Toro lotta, soffre e vince battendo con un gol di Pobega un volitivo e ben organizzato Verona.Primi 24 minuti molto equilibrati con un gol a porta libera divorato dal granata Praet poi

la svolta della gara al 25esimo minuto con l’espulsione del difensore scaligero Magnani per un fallo da ultimo uomo sul granata Sanabria lanciato a rete.

3 punti che portano i granata di Juric al decimo posto in classifica con prospettive future rosee.La squadra ha una sua delineata fisionomia, ben organizzata, tecnica, aggressiva che non lascia spazio agli avversari. Mercoledi prossimo 22 dicembre 19esima ed ultima giornata con chiusura del girone d’andata,un bell’esame: a Milano ore 18.30 Inter-Torino,contro la capolista il Toro giocherà la sua solita buona partita: con una vittoria l’Europa non sarà più lontana.Nessun traguardo è vietato ai granata di mister Juric.

Enzo Grassano