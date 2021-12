Manovra, Ruffino (CI): Finalmente misure concrete e di buon senso

“La rateizzazione delle bollette, il taglio delle tasse per le famiglie, la conferma di importanti bonus e sgravi fiscali: finalmente siamo davanti ad una manovra di buon senso calata nella realtà sociale del Paese e non estemporanea”. Lo afferma la deputata di Coraggio Italia, Daniela Ruffino.

“Misure concrete- aggiunge- messe in campo in maniera seria e coscienziosa e che aiuteranno gli italiani in questo anomalo momento storico schiacciato tra una pandemia globale e una ripartenza messa a dura prova dall’aumento esponenziale del costo delle materie prime”.

Per Ruffino “insomma non è un caso che l’Economist abbia elogiato il nostro Paese e a quanto pare solo Cgil e Uil non si sono accorti degli sforzi dell’esecutivo e della maggioranza che lo sostiene”.