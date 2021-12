Mentre il comune annuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali delle tre vittime del crollo della gru in via Genova, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Tra le ipotesi degli inquirenti, oltre a una possibile colpa dei responsabili dell’allestimento della gru, anche un eventuale crollo della sede stradale.

I vigili del fuoco, intanto, hanno anche compiuto un sopralluogo dell’area avvalendosi di un drone.