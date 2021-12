Polizia Municipale, le operazioni di sabato

Nelle primissime ore di sabato scorso gli Agenti del Reparto polizia commerciale hanno eseguito una verifica ispettiva in una discoteca di viale Sabaudia. Il locale risultava affollato, quasi ai limiti della capienza massima, comunque oltre il 50% consentito attualmente.

Inoltre, veniva accertata la presenza di numerosi avventori privi di mascherina e riuniti senza alcuna garanzia rispetto il rischio di contagio. Pertanto, venivano interrotti gli ingressi e il titolare del locale veniva sanzionato ai sensi della normativa anti Covid-19 e l’attività veniva chiusa per 5 giorni.

Nel pomeriggio di sabato la Pattuglia del Reparto Operativo Speciale, durante un servizio di presidio del territorio, ha proceduto al fermo di un uomo, di origine magrebina, autore di furto presso negozio di Via Roma. La merce è stata restituita all’attività commerciale.

Infine, gli Agenti del Reparto polizia commerciale hanno eseguito una verifica in un esercizio pubblico in zona centro procedendo alla chiusura per 5 gg per mancato controllo di green pass.