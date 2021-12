Scuola e territorio, iniziato dall’assessora Salerno un programma di visite ai circoli didattici comunali 0-6

Approfondire in maniera diretta la conoscenza delle scuole, visitandole in prima persona, con l’obiettivo di avviare e mantenere nel tempo un dialogo diretto e costante con ognuno dei ventidue circoli didattici 0-6 della Città di Torino.

E’ il metodo di lavoro scelto dall’assessora all’Istruzione Carlotta Salerno e il motivo per cui, recandosi questa mattina al Nido di via Fratelli Garrone e nella Scuola dell’infanzia di Via Pisacane (Circoscrizione 2), la titolare della delega alle politiche educative ha iniziato un giro programmato di visite alle scuole torinesi.

Una serie di appuntamenti, il cui programma completo è in via di definizione, che prevede una prima fase con visita a un circolo didattico comunale per ogni circoscrizione e a una scuola statale (elementare o media) che presenta particolari motivi di interesse in materia di edilizia scolastica.

Per ogni visita sarà coinvolta la Circoscrizione in cui ha sede la scuola, invitando a partecipare la o il presidente oppure persona dalla stessa o dallo stesso delegata. Nell’ambito programma di visite alle scuole cittadine, l’assessora Salerno si recherà anche nei CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).

“Il confronto diretto con il sistema educativo e con la scuola, in ogni sua componente, è per me – sottolinea l’assessora Carlotta Salerno – premessa indispensabile di ogni valutazione e azione. Recarmi nelle scuole e viverle, anche se solo per una mattinata, consente di osservarle nel proprio contesto territoriale e di scoprirle attraverso le persone che ogni giorno vi lavorano con passione e competenza”.