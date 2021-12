Didie Caria, Sabato 11 dicembre 2021 , ore 21

Off Topic – Cubo Teatro

via Giorgio Pallavicino 35, Torino

Ingresso gratuito e uscita a offerta libera a sostegno del progetto

Sabato 11 dicembre, alle ore 21.00 all’Off Topic – Cubo Teatro di Torino, il cantautore e artista torinese Didie Caria presenta la serata “Canzoni al Telefono Live”, uno show a sorpresa dove la calda voce soul del musicista, l’inseparabile ukulele e una serie di aneddoti divertenti faranno da quinte ad uno spettacolo che mostrerà al pubblico l’emozione, le vibrazioni e il sound del progetto artistico “Canzoni al Telefono” ad un anno dalla sua nascita.

A fine novembre 2020 durante un lockdown, infatti, Didie dà vita a quello che sarebbe poi diventato un progetto in crescita ed evoluzione: “Canzoni al Telefono”.

Didie, come i suoi colleghi musicisti, si ritrova fermo nel suo lavoro, niente più concerti, niente più serate, niente più live e, mentre è in Puglia per stare a contatto con la natura e aiutare degli amici con la raccolta delle olive, matura l’idea di portare la musica alle persone, in maniera intima, poco dispendiosa e fortemente emotiva. Ed ecco che prende forma la prima canzone cantata, dedicata e ascoltata al telefono.

“Canzoni al Telefono” diventa, così, una piattaforma web pensata per permettere a chiunque di dedicare una canzone ad una persona cara.

Come fosse una serenata, ma cantata al telefono.

È difficile parlare di emozioni – commenta Didie Caria – e soprattutto descriverle, ma avevo sentito una profonda sensazione di appartenenza in quella prima telefonata, in quel momento di incontro, così sincero e familiare, nonostante fosse al telefono e con uno sconosciuto. Credo che l’obiettivo più alto per un artista sia quello di essere semplicemente ascoltato. In quel momento c’era una grande attenzione ed io avevo la possibilità di toccare le sue corde interiori e di farne musica. Se in un concerto ti devi guadagnare la fiducia del pubblico, lì invece, in quella telefonata, era già tutto predisposto all’ascolto, alla fruizione intima, e la mia funzione di artista si poteva manifestare al suo massimo ovvero emozionando chi mi stava ascoltando.

Da quel momento ad oggi, Didie ha cantato circa quattrocento brani al telefono, quindi ha ricevuto altrettante richieste di “Canzoni al Telefono” dedicate ad una persona cara. Quattrocento gesti di affetto a persone magari distanti, magari innamorate, magari in difficoltà. Molte di queste chiamate hanno raggiunto tutta l’Italia, una settantina hanno valicato i confini nazionali e oltre centocinquanta persone si sono apertamente commosse nel ricevere la dedica di una “Canzone al Telefono”.

Mi stupisco di quanto poco conosciamo gli uni degli altri – continua Didie –, di quanto raramente incontriamo una persona fuori dal nostro percorso di impegni e di quanto invece quell’incontro possa lasciarti qualcosa. Ecco “Canzoni al Telefono” è proprio quell’incontro speciale ed inaspettato attraverso la musica che ne amplifica il tutto.

A distanza di un anno dalla prima chiamata, il progetto si sta evolvendo per creare una piattaforma dove non solo Didie, ma anche altri cantanti, possano condividere il progetto e consegnare le canzoni in modo che sempre più musica ed emozioni possano essere regalate e godute.

Sarebbe bello – conclude Didie – con “Canzoni al Telefono” provare a mettere le basi per creare un nuovo canale di distribuzione per la musica dal vivo ancora poco esplorato ma con altissimo potenziale capace di sostenere gli artisti sia economicamente che nella comunicazione del loro valore in un periodo in cui i supporti ad oggi utilizzati stanno totalmente svanendo, in primis il CD.

***

“Canzoni al Telefono” è una piattaforma web pensata per permettere a chiunque di dedicare una canzone ad una persona cara. Come fosse una serenata, ma cantata al telefono.

“Canzoni al telefono” ha come missione primaria quella di ravvivare l’intelligenza emotiva interrompendo la routine di una persona con una telefonata a sorpresa.

La musica è uno strumento in grado di connettere intimamente le persone arrivando dove le parole stesse a volte non arrivano. Il telefono è l’amplificatore che ognuno di noi ha sempre a portata di mano e diventa la sede operativa di “Canzoni al Telefono”.

Come funziona?

Il procedimento è molto semplice:

1. Collegarsi al sito https://canzonialtelefono.it/

2. Compilare il form con i dati richiesti

3. Scrivere una dedica

4. Scegliere una canzone

5. Scegliere un metodo di recapito della dedica

6. Inviare il modulo

7. Solo dopo che la canzone verrà cantata, il donatore del regalo riceverà una mail per fare un’offerta libera a sostegno il progetto

***

Didie Caria

Didie Caria (1980) è cantante, compositore e performer. Ha condiviso il palco con alcune delle migliori voci del panorama internazionale come Bobby McFerrin, Maria Gadù, Wallis Bird. La sua storia musicale affonda le radici nell’R&B americano e nel gospel. A partire dall’età di diciassette anni inizia a lavorare in tournée internazionali con il Reverendo Lee Brown che lo porta con sé sui palchi di tutta Europa e in Giappone. Nel 2010 si trasferisce a New York dove condivide il palco con Hagaar Ben Hari, bassista di Moby, Reggie Watts, il batterista che apre i concerti di Prince ed ed Eric Udel, bassista della band originale dei Blues Brothers. Per il teatro ha lavorato in diverse produzioni come attore e musicista in scena con i registi Gabriele Vacis, Roberto Tarasco, Barbara Altissimo, Michela Lucenti e gli attori Marco Paolini, Anita Caprioli e Jurij Ferrini.