Spaccio in Borgo San Paolo, operazione della polizia sgomina la gang

La Polizia di Stato, con personale della Questura di Torino, Commissariato San Paolo, sta dando esecuzione in queste ore a 6 provvedimenti di custodia cautelare in carcere, 1 degli arresti domiciliari e 1 di obbligo di presentazione alla p.g., nei confronti di 8 giovani cittadini italiani, per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono attualmente in corso alcune perquisizioni nel quartiere San Paolo. Seguiranno approfondimenti