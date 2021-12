Accadde oggi. Ciao Paolo Rossi

Il grandissimo attaccante Paolo Rossi muore il 9 dicembre dello scorso anno, all’età di 64 anni, all’ospedale di Siena per le conseguenze di un tumore ai polmoni indimenticabile protagonista del Mondiale 1982 trascinò la nazionale italiana sul tetto del mondo, trascinata dai suoi gol e dalla magia che scaturiva dalle sue giocate.Il bomber azzurro aveva tante qualità:tecnica di base eccellente, fiuto del gol, senso della posizione inimitabile, punto di riferimento essenziale ed imprescindibile per tutti i club in cui ha giocato.Oggi esistono attaccanti con queste qualità?La risposta è: no!Pablito era e resta unico.

Enzo Grassano