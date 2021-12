Neve anche a Torino per l’Immacolata

8 dicembre: il giorno dell’Immacolata potrebbe nevicare anche a quote basse a Torino e in Piemonte

I primi fiocchi potrebbero scendere in particolare a sud e nella parte orientale della regione, ma il fronte nuvoloso più organizzato lascerà rapidamente la regione.

E’ quanto prevede Smi (Società Meteorologica Italiana), che indica per la seconda metà della settimana un’alternanza di schiarite e fronti nuvolosi, con neve e nevischio limitati ai settori alpini di confine.

In attesa della perturbazione dell’8 dicembre, le condizioni meteo previste da Arpa -Agenzia regionale per la protezione ambientale sono di temperature rigide e venti sostenuti in montagna, ma tempo stabile tranne qualche temporaneo annuvolamento.