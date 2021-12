Raf e Tozzi in quarantena, il concerto slitta al 14 febbraio

Questa sera, domenica 5 dicembre 2021, non si terrà al Teatro Colosseo di Torino il concerto di Umberto Tozzi e Raf. I cantanti sono infatti in quarantena a scopo precauzionale, poiché seppur entrambi negativi al Covid sono venuti a contatto con una persona positiva. La serata già sole out è posticipata al 14 febbraio 2022.