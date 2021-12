 Arrestati in centro  un latitante e un soggetto già noto per diversi reati

Nelle scorse ore, personale del Commissariato Centro ha rintracciato un latitante italiano di 55 anni, ricercato a seguito della emissione nei suoi confronti, da parte dalla Procura Generale della Repubblica di Torino, di un ordine di carcerazione. Il provvedimento riguarda un cumulo di pene per reati diversi, quali estorsione, furto, violenza privata, e lo condanna alla pena della reclusione per un periodo di 4 anni, 2 mesi e 20 giorni, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 1580 €. L’uomo si era reso irreperibile; all’atto dell’arresto è stato trovato in possesso di 2 flaconcini di metadone, la cui etichetta era completamente abrasa e in merito ai quali non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione.

Pertanto, è stato anche denunciato per ricettazione.

Inoltre, nella notte fra mercoledì e giovedì, medesimo personale è intervenuto presso un locale di piazza Savoia per un soggetto molesto nei confronti degli avventori. L’uomo, identificato grazie ad alcuni documenti che aveva al seguito, è risultato essere un cittadino marocchino di 25 anni con precedenti di polizia: poco prima, aveva minacciato senza alcun motivo i clienti del locale, tirando fuori dalle tasche anche un sampietrino e mimando il gesto del lanciarlo al loro indirizzo. All’arrivo della Polizia, era apparso collaborativo ma una volta entrato a bordo dell’autovettura per il trasporto negli uffici del Comm.to ha messo in atto una strenue resistenza nei confronti dei poliziotti, con calci, sputi e gomitate al loro indirizzo, tentando anche di danneggiare il mezzo. Pertanto, è stato arrestato per violenza, minacce e resistenza a P.U., nonchè denunciato per minacce aggravate e tentato danneggiamento aggravato.