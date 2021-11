Scuderia Efferre Triplice impegno

Castiglione, Fettunta e Rally Circuit

Sta per terminare la stagione con le ultime gare di Dicembre e la scuderia Efferre sarà impegnata su tre fronti. Impegni in Piemonte a Castiglione Torinese, in Toscana al Fettunta e sul circuito brianzolo di Monza per lo Special Rally Circuit.

Nel fine settimana appena trascorso erano impegnati due copiloti al Rally Valle Imagna, che si disputava per la prima volta, tra prove annullate e la neve sia Paolo Maggi che Fabio Vasta sono riusciti a terminare la gara. Paolo Maggi, che navigava Locatelli su Renault Clio N3, sono giunti in 38° posizione assoluta e 4° di classe. Fabio Vasta, che dettava le note a Crippa, si sono dovuti accontentare del Superrrally e hanno concluso in 59° posizione su Skoda Fabia R5.

Al quinto Rally nazionale di Castiglione rivedremo Max Nussio, con Martina Macsenti, su Renault Clio N3, in cerca dell’ennesimo risultato di prestigio dopo una grande stagione rallystica. Occhi puntati anche su Andrea Castagna, alla terza uscita stagione su Peugeot 106 N2, al suo fianco Alessandro Stefano Bossuto. I due vorranno nuovamente salire sul podio di N2. Presente anche la navigatrice Claudia Spagnolo, che con Alberto Ciotti correranno sulla Peugeot 106 in Racing Start.

Nonostante abbia appena corso al Valli Imagna, Paolo Maggi risalirà sul sedile di destra, con Andrea Ercole, nuovamente sulla Renault Clio N3 per correre in Toscana il Rally della Fettunta.

Impegno anche allo Special Rally Circuit nell’autodromo di Monza. Anche in questo caso in gara una navigatrice, Susy Ghisoni in coppia con Stefano Ruoppolo su Peugeot 208 R2. La gara si correrà interamente sul famosissimo circuito di Monza