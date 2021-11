Chelsea-Juventus 4-0 Juve irriconoscibile!

Champions League fase a gironi

5’giornata

25′ Chalobah, 56′ James, 58′ Hudson-Odoi, 95′ Werner

Seppur qualificata agli ottavi di finale di Champions League,una Juventus irriconoscibile ed a tratti irritante perde malamente 4-0 contro il Chelsea.

Una sconfitta che non si vedeva da 17 anni quando i bianconeri persero con lo stesso punteggio contro la Roma.

La squadra di Allegri è scesa in campo deconcentrata e con troppa sicurezza di vincere e qualificarsi come prima nel girone.C’è ancora una giornata da disputare ma sarà difficile ottenere il primo posto che pare appannaggio totale totale dei blues inglesi.

Nel secondo tempo la Juve non è più riuscita a difendere, non è stata più cattiva e il Chelsea ha dilagato senza problemi.Da questa sconfitta si deve trarre insegnamento perché contro compagini così forti non si può abbassare di un attimo l’attenzione. Bisogna andare sempre a 100 all’ora ed essere attenti ai dettagli perchè quelli fanno la differenza.

Vincenzo Grassano