Spari contro il bus Gtt? Vetro in frantumi, paura tra i passeggeri

Verso le 8 di questa mattina in corso Rosselli a Torino il bus Gtt della linea 64 era in servizio quando, nei pressi di piazza Marmolada, secondo la ricostruzione dei fatti, non sarebbe riuscito a passare per via di un’auto in doppia fila. Il colpo di clacson del conducente del bus avrebbe scatenato una lite con il proprietario della vettura . Appena il bus è partito, un forte colpo si è udito provenire dal vetro destro del veicolo, andato in mille pezzi, cosa che ha fatto pensare a un colpo di arma da fuoco. Il conducente ha fatto scendere i passeggeri, alcuni spaventati per il forte botto. Ora i carabinieri controlleranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica.Tra le ipotesi, potrebbe essersi trattato di un colpo di pistola ad aria compressa.

(foto archivio)