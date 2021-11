Atletico Taurinense sconfitto dal Sermig

La nona giornata di Serie C1 Futsal Piemonte

L’AtlEtico Taurinense esce sconfitto contro il Sermig, ma questa partita può essere davvero una svolta. Tra le mura del PalaSermig finisce 5 a 3 per i padroni di casa con i torelli che ritrovano la grinta che li ha sempre contraddistinti.

Il primo tempo vede andare in doppio vantaggio il Sermig, ma l’AtlEtico non molla e ci crede accorciando le distanze con Ruggero Seccia.

La seconda frazione di gioco vede nuovamente il Sermig avanti. La reazione dei ragazzi di Viri però c’è: Ruggero Seccia e Luca Rea portano il risultato sul definitivo 5 a 3. Non sono ancora arrivati i punti sperati, ma la squadra ha dimostrato sul campo di aver reagito alla gara non positiva contro Nichelino. Un segnale che fa decisamente ben sperare i tifosi.