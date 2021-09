Le curiosità del campionato

Il campionato italiano di calcio offre tante curiosità che creano discussione e dibattito tra i tifosi,nella fattispecie questo che vede il ritorno al 50% del pubblico negli stadi dopo ben 18 mesi di pandemia.

Leggiamo ora alcune curiosità interessanti.

Per la prima volta nella storia il calendario calcistico è asimmetrico.Cosa significa? Il girone di ritorno sarà totalmente diverso da quello dell’andata:chi ha giocato contro un avversario alla prima giornata lo cambierà alla ventesima.

La classifica delle regioni rappresentate vede al.primo posto Lombardia e Liguria con 3 squadre a testa,a ruota il Piemonte con 2.Non ci sono formazioni debuttanti in serie A ma tornano,dopo una lunga attesa,la Salernitana assente da 22 anni ed il Venezia da 19.

Il giocatore con maggior presenze è il portiere dell’Inter Samir Handanovic con 517.

Il bomber più prolifico in attività è l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella con 177 reti.

Anche il pallone ha un nome:si chiama Flight, è prodotto dalla Nike con fondo bianco e grafiche blu ed azzurre che richiamano il logo della serie A.

