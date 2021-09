Quarta giornata di campionato serie A

Venerdì 17 settembre ore 20.45

Sassuolo-Torino

Domenica 19 settembre ore 20.45

Juventus-Empoli

In casa bianconera è tornata la “normalità”, vincere giocando da Juve, senza affanni e patemi d’animo.

Dopo 3 clamorose papere in 3 gare di campionato anche Szczesny ha ritrovato la sicurezza facendosi trovare pronto in un paio d’occasioni che avrebbero portato al gol il Malmo.

Ritrovata la sicurezza del suo portiere tutta la squadra ne ha beneficiato giocando bene in tutte le zone del campo. Difesa alta, centrocampisti pronti al pressing, attacco sempre pronto a cogliere le occasioni vincenti. Dybala è tornato ad esser lui: un fuoriclasse dai piedi fatati in grado di far girare la testa alle difese avversarie senza dare punti di riferimento. La gara di campionato contro il Milan dovrà segnare la svolta per i bianconeri.

In casa granata proseguono gli allenamenti intensi in vista della gara verità, fuori casa, contro il Sassuolo. Sarà una sfida che dirà se il Toro potrà ambire a qualcosa in più che una semplice e tranquilla salvezza navigando nel tranquillo centroclassifica. Ancora assente capitan Belotti, mancheranno anche Zaza, Izzo, Verdi, Kone. L’organico è ampio e, finalmente, di tanta qualità a centrocampo e non solo.

Modulo solito di Juric 3-4-2-1

Probabile formazione:

M.Savic

Zima Bremer Rodriguez

Singo Pobega Mandragora Ansaldi

Praet Brekalo

Sanabria

Vincenzo Grassano