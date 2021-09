Prima chiama la polizia e poi si fa arrestare

Intorno alle ore 21 gli agenti del Commissariato Barriera Nizza vengono inviati in via Nizza per la richiesta di intervento di un cittadino. Giunti sul posto, però, l’uomo si avvicinava con fare minaccioso agli agenti. Alla richiesta di questi ultimi di indicare il motivo della richiesta di intervento, non forniva spiegazioni rifiutandosi al contempo di fornire le sue generalità. Non pago l’uomo continuava a mostrarsi agitato scagliandosi più volte nei confronti degli agenti, tanto da provocare un trauma distorsivo a uno degli agenti.

Alla luce dei fatti, il reo, un cittadino pakistano di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per resistenza a P.U., lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.