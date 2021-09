Agenti delle Volanti arrestano due rapinatori

Sono da poco passate le 11 di martedì, in corso Giulio Cesare, quando un cittadino richiama l’attenzione di una pattuglia della Squadra Volante in transito. L’uomo indica due soggetti in fuga, rei di aver appena rapinato una signora. La Volante si pone al loro inseguimento, rintracciandoli in via Aosta. Si tratta di due cittadini marocchini di 40 e 32 anni. Quest’ultimo, poco prima di essere fermato, è stato visto abbandonare un oggetto tra le auto in sosta. Gli operatori raggiungono il punto attenzionato, recuperando una catenina in oro.

Nelle fasi del controllo, la vittima, che non ha avuto bisogno di chiamare il numero di emergenza avendo visto la pattuglia di polizia, si avvicina agli agenti in forte stato di agitazione e riconosce il monile in oro ritrovato, a cui era molto affezionata, come di sua proprietà. La donna riferisce loro quanto accaduto poco prima, ovvero di essere stata sorpresa alle spalle dal quarantenne e che questi, dopo averle strappato la collana, l’aveva spinta, facendola cadere in terra.

Condotti presso gli uffici della Questura, sono emersi i numerosi precedenti di Polizia per entrambi, ed in particolare un obbligo di presentazione quotidiana in commissariato, un divieto di avvicinamento ed un divieto di dimora nel comune di Torino a carico del trentaduenne mentre il secondo soggetto è risultato inottemperante all’obbligo di abbandonare il territorio nazionale.

I due marocchini sono stati arrestati per rapina in concorso e la donna è rientrata in possesso della catenina d’oro, prezioso regalo del figlio