Una serata con Davide Van De Sfroos

DAL PIEMONTE

Davide Van De Sfroos, un narratore che racconta la vita quotidiana. ‘La serata con Davide Bernasconi in arte Van De Sfroos di mercoledì in viale Oliva a Valenza, nell’ambito della rassegna PEM-Parole e Musica in Monferrato, è stata una occasione di coniugare l’arte con la cultura e la tradizione. Van De Sfroos è un cantante ma è soprattutto un narratore che rappresenta nelle sue canzoni, con un linguaggio ben è quello di tutti i giorni, la vita e le tradizioni del suo territorio. Per questo lavoreremo per avere un suo concerto a Valenza il prossimo anno’. Così il Sindaco di Valenza, anche titolare della delega all’Identita’ Culturale.