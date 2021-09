Sabato 11 settembre ore 18

Napoli-Juventus

Domenica 12 agosto ore 15

Torino-Salernitana

Siamo solo alla terza giornata di campionato dopo questa lunga sosta per le gare delle varie nazionali ed è già

Napoli contro Juve per uno scontro al vertice.

Allenamenti intensi alla Continassa per i bianconeri di Allegri che sta disegnando un modulo 4-2-3-1 per far giocare contemporaneamente sulla trequarti Chiesa, Kulusevsky,Dybala a supporto di Morata centravanti.La partenza di Ronaldo ha lasciato un vuoto soprattutto in numeri di gol.Tutti sono chiamati a contribuire ad una specie di cooperativa del gol per far dimenticare il fuoriclasse portoghese CR7.

In casa granata si punta a recuperare Bremer e Belotti che stanno ancora lavorando a parte.Prosegue bene l’amalgama dei nuovi arrivati Pobega,Zima, Brekalo

Praet è con la sua nazionale,il Belgio,ma sarà titolare con Juric.Il tecnico granata,

nella gara contro la Salernitana,da vincere a tutti i costi, farà esordire tutti i nuovi arrivati…in difesa dentro Zima al posto di Izzo,a centrocampo Pobega sostituirà lo spento Lukic,sulla trequarti Praet e Brekalo saranno di supporto al finto centravanti Pjaca.Sarà un toro spettacolare e senza punti di riferimento.

Vincenzo Grassano