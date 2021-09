Italia ’61, una mostra e un francobollo

– In occasione del 60° Anniversario della Mostra EXPO Italia ‘61, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.

Promosso dall’ Associazione Amici di Italia ’61, l’annullo sarà a disposizione dei collezionisti e appassionati, dal 7 settembre dalle h 8,20 alle h 15,30 presso lo Spazio Filatelia di Torino, Via Alfieri 10.

Per l’occasione è stata allestita, sempre a cura dell’ Associazione, una mostra presso i locali di Via Alfieri con il materiale relativo all’evento che nel 1961 vide Torino protagonista delle celebrazioni del 1° Centenario dell’Unità d’Italia, inoltre il 7 settembre 1961 Walt Disney in persona venne a Torino per presenziare il padiglione del CIRCARAMA.

Previsto alle ore 11.00 un momento celebrativo con il Presidente dell’Associazione Amici Italia ‘61, Piero D’Alessandro e il fumettista Vittorio Pavesio, autore delle 2 cartoline celebrative predisposte per l’occasione.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane Spazio Filatelia- Via Alfieri 10, 10121 Torino.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html