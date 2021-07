La nazionale fa sognare Il calciomercato anche!

l’Italia è in finale agli europei ed i tifosi sognano ad occhi aperti la coppa Europa ma anche gli acquisti della propria squadra del cuore.

Il Toro sta provando a mettere a segno il doppio colpo Sony Messias dal Crotone,il difensore Gunter dal Verona ed un laterale sinistro che è fondamentale nel gioco di Juric.Il tutto sarà finanziato dalla cessione di capitan Belotti per 30 milioni.

In casa bianconera la appena effettuata ricapitalizzazione fa pensare che la Juve alzerà il budget per il mercato.Pjanic e Locatelli arriveranno a breve,in attacco se andrà via Ronaldo ecco Vlahovic per una Juve sempre più competitiva che punterà decisamente alla conquista della Champions League.

Vincenzo Grassano