Torino Arti Performative: pubblicati gli esiti dei bandi

Nel 2018 la Città di Torino ha attivato nuove modalità di intervento, interlocuzione, organizzazione e sostegno a favore di associazioni e compagnie che operano con continuità e professionalità sul territorio cittadino nell’ambito delle arti performative.

Il nome assegnato al progetto, condiviso e coordinato con le istituzioni teatrali partecipate del territorio, è T.A.P. – Torino Arti Performative e, fin dall’inizio, il suo intento è stato dare vita a un dialogo tra la domanda e l’offerta oltre alla co-progettazione tra compagnie e imprese culturali, anche al fine di costruire un rapporto più efficace con il pubblico.

Un lavoro articolato e ad ampio spettro che nel corso del primo triennio ha offerto sostegni economici volti a favorire i progetti e la produzione delle compagnie, assicurando continuità nel sostegno alle organizzazioni più strutturate e l’occasione per le nuove compagnie di ottenere un sostegno alla produzione, offrendo anche un aiuto alla mobilità internazionale, con un fondo costituito a questo scopo.

Il TAP ha erogato servizi e opportunità di formazione, creando un modello di funzionamento aperto e trasparente, capace di premiare qualità, capacità e idee.

La realizzazione del T.A.P. – Torino Arti Performative è stata affidata alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, sotto il coordinamento di una Cabina di Regia presieduta dall’Assessorato alla Cultura e composta da rappresentanti di Regione Piemonte, Fondazione Teatro Stabile di Torino, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Fondazione Piemonte dal Vivo e Osservatorio culturale del Piemonte.

Sul fronte specifico dei finanziamenti, da assegnare secondo quanto stabilito nelle Linee guida per lo sviluppo e il sostegno alle arti performative per il triennio 2021-2023, anche alla luce delle grandi difficoltà che hanno colpito il comparto nel periodo pandemico, TAP può contare per il 2021 su un incremento importante delle risorse.

A seguito della scadenza del termine (3 giugno 2021) per la presentazione delle candidature ai bandi – triennale 2021-2023 e annuale 2021 – per l’assegnazione delle risorse disponibili, la Fondazione Teatro Stabile di Torino ha pubblicato gli esiti della selezione a cura della Commissione di valutazione appositamente nominata dagli enti componenti la Cabina di Regia.

Tredici le realtà sostenute con il bando annuale e venticinque quelle con quello triennale, su un totale complessivo di cinquantaquattro candidature pervenute entro il termine previsto.

“Ringrazio il Teatro Stabile, la Cabina di Regia e la Commissione per il lavoro svolto con meticolosa attenzione – dichiara Francesca Leon Assessora alla cultura della Città -. La scelta dell’Amministrazione è stata quella di attivare il nuovo triennio nonostante le incertezze e garantire agli operatori e alle organizzazioni la possibilità di avviare una progettazione che desse opportunità di pensare alla ripartenza dopo questo periodo di grande difficoltà. A questo scopo la Città ha deciso di garantire maggiori risorse per l’avvio del nuovo triennio”.

L’elenco completo dei soggetti e delle assegnazioni è consultabile sul sito www.torinoartiperformative.it.