Utili, originali, di classe o divertenti: tante idee regalo per lei e lui

Trovare l’idea regalo perfetta per ogni occasione, da donare a lei o a lui, non sempre è così facile e scontato. Spesso si punta ad una scelta originale se vogliamo stupire con un cadeau inaspettato. Meglio scegliere un regalo divertente se l’occasione è propizia. In tutti i casi è bene valutare con attenzione la personalità, i gusti e le aspettative di chi riceverà il presente, per fare del regalo un gesto unico e gradito.

Le idee regalo per ogni occasione: divertenti, utili, romantiche, personalizzate ma soprattutto per tutte le tasche

Ci sono idee regalo che si distinguono per originalità, utilità, gusto e personalità. Ma soprattutto è possibile trovare il regalo giusto per tutte le tasche, per un’amica, per il vostro compagno, per la mamma così come per le mille occasioni che si possono presentare. Se puntiamo sul personale l’abbigliamento si rivela un’ottima soluzione, che passa dal più semplice accappatoio al set di calzini con sfondo da personalizzarsi a dovere, alle proposte glamour con capi alla moda come i pantaloni a zampa e i vestiti a fiori e plissè, o con balze e rouches, senza disdegnare le cropped jacket rock. Non possono mancare proposte gradite come borse e accessori in genere, da indossare di giorno e di sera, nelle più fantasiose combinazioni. Inconsueto ma originale il cuscino per massaggiare il collo può essere inserito di diritto fra i regali originali ma utili, bicchieri o un buon vino faranno sicuramente piacere all’amico che si vanta di essere un buon intenditore.

Collane e anelli: i regali più graditi dalle donne

Fra gli accessori che ci permettono di essere originali e di giocare con il look troviamo le collane, creative per eccellenza. Nella scelta del regalo, conoscendo lo stile preferito di un’amica, di vostra figlia, della mamma o della fidanzata, possiamo inserire di diritto gli anelli. Una scelta di classe come quella che passa attraverso la selezione degli anelli Crivelli.

Una, cento, mille idee regalo dalla beauty routine agli oggetti per la casa

Fra i regali che ci permettono di prenderci cura del nostro aspetto fisico e della bellezza sono davvero tante le soluzioni gradite. Sieri, creme, la ricca gamma di prodotti per il make up, le tante soluzioni biologiche per garantirsi un aspetto più giovane e sano, sono solo alcune delle proposte da regalare e regalarsi in occasione di compleanni, festività o anche per un semplice ed estemporaneo cadeau.Chi è alla ricerca di un’idea regalo per la casa può sorprendersi di quali e quante sono le soluzioni percorribili. Si parte dalle batterie di pentole per passare alla mise en place per apparecchiare la tavola, ma si valutano anche i tanti piccoli e grandi elettrodomestici, un aiuto fondamentale in cucina per alleggerire il peso delle faccende domestiche o per cucinare deliziosi pranzetti. Alla casa è dedicata anche la sezione per la pulizia e la cura degli ambienti, che punta dritto verso regali utili come le scope elettriche e gli aspirapolvere o più semplicemente include i profumatori per ambienti, belli e decorativi, perfetti per rendere una stanza più confortevole.