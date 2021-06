Eppur si muovono…

Le 2 squadre torinesi hanno ben chiari gli obiettivi da raggiungere in questo calciomercato,ricco d’idee ma povero di quattrini,spendendo però il giusto.

In casa bianconera la priorità è il centrocampista centrale individuato in Locatelli del Sassuolo.Prezzo ancora da limare ma se non dovesse arrivare Pjanic è già pronto.In attacco ruota tutto attorno al fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo:se parte lui ben 4 alternative sono già pronte!Griezmann dal Barcellona,Vlahovic dalla Fiorentina,

Gabriel Jesus dal Manchester City e Mauro Icardi dal Paris Saint Germain.

In ogni caso chiunque arriverà sostituirà egregiamente l’immenso CR7.

In casa Toro tiene banco l’acquisto di 1 o 2 trequartisti:il prescelto è Messias dal Crotone.La società calabrese dovrà abbassare il prezzo altrimenti il ds granata Vagnati ha già pronte le alternative che sono:Nicolas Eliasson del Nimes,Chiquinho dal Benfica e gli svincolati Vazquez e Ramirez.In porta arriverà Berisha dalla Spal.In difesa il prescelto è sempre Gunter dal Verona.

Vincenzo Grassano