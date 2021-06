Calma piatta nel calciomercato, ma una grande novità!

Nessuna notizia di rilievo per il calciomercato della Juventus e del Torino ma c’è una grande novità nel mondo del calcio:l’UEFA ha deciso di abolire la regola relativa ai gol che valgono doppio se segnati in trasferta,(vigeva dal 1965) in tutte le sue competizioni.

La nuova direttiva è stata approvata oggi dopo la riunione del comitato UEFA e varrà anche per le competizioni femminili e giovanili. Se le doppie sfide si concluderanno con lo stesso numero di gol segnati si andrà dunque direttamente ai supplementari e poi ai calci di rigore.

Italia-Austria,ottavi di finale di Coppa Europa,si giocherà,questo sabato,alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra.Gli azzurri partono favoriti ed in caso di vittoria ai quarti incontreranno quasi sicuramente il Belgio di Lukaku.

Per quanto riguarda il mercato Locatelli si avvicina alla Juve in cambio di 30 milioni ed un giocatore a scelta tra Dragusin,Fagioli e Correia.

In casa Toro si complica l’arrivo di Messias in quanto il Crotone non scende sotto i 10 milioni e senza contropartite.A questo punto Ramirez è il favorito assieme a Vazquez in quanto entrambi svincolati.

Vincenzo Grassano