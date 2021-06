Metropolitana linea 2, partono i sondaggi per la progettazione definitiva

A partire da domani, 23 giugno, verranno avviati i sondaggi del terreno lungo il tracciato della linea 2 della Metropolitana dalla fermata “Rebaudengo” al “Politecnico”.

I sondaggi rientrano all’interno delle attività previste per la progettazione definitiva della linea 2 della Metropolitana. Essi servono per verificare le caratteristiche del terreno e della falda acquifera sotterranea.

Verranno effettuati in tutto circa 90 punti di indagine, ad una profondità compresa tra 15 e 40 metri.

I singoli cantieri avranno una durata massima di 5 giorni per sondaggio, una dimensione di c.ca 20×4 mt e saranno rivestiti con una grafica dedicata della linea M2 per renderli riconoscibili.

Tutta l’attività dei sondaggi durerà in totale circa 1 mese e mezzo al termine del quale verranno elaborati i dati per la redazione del progetto.Nell’ambito della Progettazione Definitiva, ad oggi Infra.To ha completato la revisione del PFTE nel mese di marzo 2021, ha pianificato la campagna dei piani di indagine geologica e archeologica ed ha avviato la prima fase dei sondaggi. Nel mese di Luglio verranno completate le attività dei rilievi topografici, le indagini sui fabbricati esistenti ed il rilievo delle alberate. Nella seconda parte dell’anno verranno elaborati tutti i dati raccolti da indagini e rilievi per finalizzare la progettazione definitiva entro Dicembre 2021. Al termine della progettazione definitiva, nei primi mesi del 2022, si completeranno le attività di validazione e approvazione del progetto al cui termine sarà possibile predisporre la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera.