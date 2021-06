Intitolati a Ezio Bosso i giardini di Piazza Statuto

Il giardino di piazza Statuto, di fronte a Palazzo Paravia, da questa mattina è dedicato ad Ezio Bosso, il direttore d’orchestra e compositore scomparso il 14 maggio dello scorso anno.

A ricordare il musicista nel corso della cerimonia di intitolazione il nipote Tommaso, l’amico e rappresentante dei Mods di piazza Statuto, Oskar Giammarinaro, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari, il presidente della Circoscrizione 1, Massimo Guerrini e la sindaca Chiara Appendino.

La Sindaca che già all’indomani della scomparsa dell’artista si era impegnata perché un luogo di Torino gli fosse intitolato ha sottolineato come il Maestro Bosso con la sua musica ci abbia lasciato una meravigliosa eredità da custodire. “Lo ha fatto – ha detto Appendino – iniziando da qui, da Torino, dandoci un enorme motivo per essere orgogliosi di questa città. Lo ha fatto con difficoltà immense, dimostrando come gli ostacoli siano trampolini per volare ancora più in alto.”