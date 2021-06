Nel weekend spettacolo con lo sci d’erba

Sabato e domenica nel campo di Strada del Nobile 86 si terrà la prima gara nazionale di sci d’erba disputata nel capoluogo di una Città Metropolitana.

La tappa torinese del circuito nazionale Talento Verde prevede la disputa di competizioni di selezione e di una fase finale. Una serie di prove maschili e femminili di Gigante, Slalom e Gimkana permetteranno di selezionare i partecipanti alla fase nazionale abbinata ai Campionati Italiani Assoluti della disciplina. Gli organizzatori delle singole tappe potranno abbinare alle gare del circuito Talento Verde quelle delle categorie Giovani, Seniores e Master.

La giornata di sabato 19 si aprirà alle 13 con la prima prova mentre la seconda si terrà 15 minuti dopo la conclusione della prima. La terza è prevista alle 16.15 e la quarta a seguire sempre 15 minuti dopo. Domenica invece le gare cominceranno alle 13.30.

La partecipazione alle competizioni del circuito è riservata alle atlete e agli atleti Under 10 nati negli anni 2012 e seguenti, agli Under 12 nati negli anni 2010 e 2011, agli Under U14 del 2008 e 2009 e agli Under 16 del 2006 e 2007.

Tutti gli atleti partecipanti devono essere tesserati FISI e in possesso dell’idoneità medica prevista dalle norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva pubblicate sull’Agenda dello Sciatore. L’uso del casco di tipo conforme alle normative vigenti è obbligatorio in tutte le specialità. L’uso dello scudo para schiena è obbligatorio in tutte le discipline.

Vincitore individuale del circuito Talento Verde sarà l’atleta, femmina e maschio, che avrà totalizzato il maggior punteggio sommando i risultati ottenuti nelle gare in programma, con lo scarto dei quattro peggiori. In caso di parità saranno valutati i migliori piazzamenti e in caso d’ulteriore parità saranno considerati i risultati delle altre gare disputate. I migliori atleti dell’ultimo anno Under 16 saranno monitorati dallo staff tecnico della Nazionale di sci d’erba ed invitati nel corso della stagione successiva a stage, allenamenti e gare con le squadre azzurre. In occasione della fase finale, saranno premiati i primi cinque atleti e atlete.