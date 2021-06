UNsuono, musica elettronica dei migliori dj dai siti Unesco. Primo appuntamento con Samuel da Villa della Regina

La musica elettronica dei migliori dj dai siti Unesco più spettacolari d’Italia

Primo appuntamento con Samuel da Villa della Regina a Torino, online da sabato 19 giugno

UNsuono – Live Your Italian Heritage è un percorso audio-visivo tra i 55 luoghi più spettacolari d’Italia riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. La dimensione visiva, culturale e paesaggistica, viene abbinata alla musica elettronica nelle sue varie declinazioni per un evento itinerante unico, fruibile esclusivamente in streaming: ad ogni appuntamento viene invitato un artista della scena elettronica contemporanea che si esibisce con un dj set di circa un’ora, in siti sempre diversi.



Il viaggio parte da Villa della Regina, la seicentesca villa torinese gestita dal MiC – Direzione Musei Regionali Piemonte, che fa parte del circuito Residenze Reali Sabaude, e dal 1997 è iscritta alla lista del Patrimonio Unesco. Protagonista: Samuel, il poliedrico artista “di casa”, frontman dei Subsonica, che per l’occasione realizza una sonorizzazione esclusiva ed originale.

UNsuono si ispira a Cercle, il progetto di un collettivo francese, e si basa sulla dimensione visiva digitale: i contenuti vengono pubblicati esclusivamente sulla pagina Youtube ufficiale. Alcune location, infatti, sono così particolari e protette da non consentire la presenza di un pubblico: in questi casi viene allestita la consolle e le uniche persone presenti in set, oltre all’artista, sono i cameraman.

L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale, architettonico, paesaggistico, la promozione turistica del territorio locale e nazionale, la tutela ambientale e il sostegno alla mobilità green, la promozione musicale degli artisti coinvolti nelle esibizioni live coordinate dalla direzione musicale di Samuel Romano.

UNsuono è un progetto dell’associazione culturale Pianosequenza e dello studio Kangaroad video and more di Ramon Branda e Matteo Giachino. Con il patrocinio di Città di Torino e Regione Piemonte e in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino. Sostenuto da Iren, con il contributo di Fideuram, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, il supporto di Turismo Torino e provincia, Unione Industriale Torino, Giovani Imprenditori. Partner tecnici: Reale Mutua, Sport Line Torino. Partner media: Seeyousound.