Sabato in notturna la sesta edizione della Mezza Maratona

Sabato tutti gli appassionati torneranno a correre con la sesta edizione della Mezza Maratona di Torino, che per la prima volta si svolgerà in notturna. Infatti lo start della corsa di 21,097 chilometri sarà alle 20. Questo evento è il primo inserito nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera che si svolge nel capoluogo piemontese dopo il lungo periodo di stop dovuto al Covid-19.

Nella stessa giornata si correrà anche “La dieci di Torino”, corsa di 10 chilometri la cui partenza è fissata per le 19.50. Si torna a correre, dunque, ma in sicurezza. La manifestazione osserverà rigorosamente tutta le disposizioni sanitarie, a partire dal distanziamento alla partenza alle mascherine che dovranno essere indossate da tutti i partecipanti durante la fase di riscaldamento e per i primi 500 metri di gara e subito dopo l’arrivo. Alla Mezza Maratona di Torino potranno partecipare al massimo mille podisti e alla “Dieci” cinquecento.

La partenza è prevista dal Parco del Valentino. Un percorso che corre lungo il fiume Po attraverso corso Vittorio Emanuele, Massimo d’Azeglio e poi Unità d’Italia fino all’incrocio con Maroncelli- Anche quest’anno la Mezza Maratona di Torino in collaborazione con la Rete del Dono promuove un programma di solidarietà per i progetti delle organizzazioni no profit che hanno aderito all’iniziativa.