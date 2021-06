Inaugurata la velostazione di Porta Nuova

Una stazione sempre più a misura di cittadino grazie alla nuova velostazione di Torino Porta Nuova, realizzata da Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) per rendere integrata e sostenibile la mobilità collettiva e favorire l’intermodalità.

L’opera è stata inaugurata oggi alla presenza della Sindaca di Torino Chiara Appendino, dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Torino Maria Lapietra e dell’Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Rail Silvio Gizzi.

La velostazione, con sistema automatizzato per l’ingresso delle biciclette, può accogliere fino a 100 biciclette con 7 postazioni per la ricarica di bici elettriche. All’interno è prevista anche una zona destinata ad una possibile ciclo-officina per le riparazioni, esposizione e noleggio bici.

L’accesso ai viaggatori con bicicletta sarà consentito tramite il riconoscimento di un QR Code, ottenibile attraverso la APP Parkin’Station. Dalla velostazione sarà possibile accedere direttamente alla stazione tramite un percorso pedonale.

Il parcheggio sarà aperto dalle 6 a mezzanotte e sarà possibile parcheggiare con tariffe giornaliere di 0.80 euro, mensili di 12 Euro e una tariffa agevolata per i possessori di abbonamento di trasporto pubblico urbano e ferroviario di 11 euro al mese.

La struttura realizzata all’interno dell’antico edificio di via Nizza progettato dall’architetto Alessandro Mazzucchetti, originariamente adibito a magazzino, mantiene la memoria storica dell’edificio industriale dell’Ottocento e viene affiancato dall’edificio contemporaneo diventandone elemento complementare ed essenziale.

L’investimento complessivo di Grandi Stazioni Rail è stato di circa 350 mila euro, di cui 40 mila trasferiti dal Comune di Torino come parte del finanziamento erogato dal Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito del progetto della Città di Torino “Torino Mobility Lab”.