La disgregazione della famiglia tratta da “Festen” di Thomas Vinterberg

Sul palcoscenico del teatro Astra, repliche sino a domani

Thomas Vinterberg – recente premio Oscar per “Un altro giro” con il suo attore feticcio

Mads Mikkelsen – fu con Lars von Trier il creatore di Dogma 95, un movimento

cinematografico firmato a Copenhagen pressoché a fine secolo per ricercare la

purezza del cinema (fu coniata anche l’etichetta significativa di “Voto di castità”),

poggiante sui valori della recitazione e del tema e libero dall’uso sempre più invadente

degli effetti speciali o delle tecnologie elaborate – scrisse con Mogens Rukov e Bo Hr.

Hansen e diresse “Festen”, presentato a Cannes nel ’98 e premiato con il Premio

Speciale della Giuria, coniando il primo film della corrente. “Per Dogma 95 il cinema

non è illusione” fu scritto tra i punti del decalogo e “Festen”, con la imposizione delle

location, con il risparmio di scenografie e di oggetti di scena, con la macchina a mano

pronta a tallonare l’attore, incollandosi alla sua faccia e ai suoi gesti, fu materia

verissima, sanguinolenta, sfacciatamente vissuta e riproposta. Insomma, un modo

nuovo e inatteso di fare cinema.

Perché il teatro, affine per molti versi alla materia, non avrebbe dovuto impadronirsi di Perché il teatro, affine per molti versi alla materia, non avrebbe dovuto impadronirsi di

certe regole e trasportare sullo spoglio palcoscenico quel titolo apripista? Ci pensarono

i londinesi pochi anni dopo, ci ha pensato oggi, nello spazio dell’Astra, primo

adattamento italiano in una coproduzione TPE – Teatro Piemonte Europa in

collaborazione tra gli altri con Il Mulino di Amleto e il Teatro Stabile del Friuli Venezia

Giulia, il regista Marco Lorenzi con Lorenzo De Iacovo coadattatore (visual concept e

video Eleonora Diana, sound designer Giorgio Tedesco). Laddove ogni cosa potrebbe

essere raccontata come una favola dei fratelli Grimm, tra una casetta sul limitare del

bosco e il verde degli alberi su cui cinguettano gli uccelli, felicità e ogni cosa rosa

pastello, si respira al contrario truce aria di tragedia greca o la rivolta del castello di

Elsinore. Tra bicchieri di vino e grandi sorrisi, tra l’arrivo dei giovani figli Christian, il

primogenito, e Helene e lo scapestrato Michael, l’ultimo della nidiata, e dei vari ospiti,

si festeggiano i sessant’anni dell’agiato Kligenfeld. Mentre a poco a poco prende una

dolorosa presenza Linda, la sorella scomparsa, suicida. Anche il momento gioioso dei

brindisi si rivolta come un pugno allo stomaco, sferrato da Christian, i sorrisi di

circostanza e i segreti, il soffocamento delle ipocrisie e lo svelamento di un passato da

sempre se non dimenticato certo sepolto, un gioco al massacro che mette a nudo

l’esistenza di tutti, un equilibrio delicato che si sfalda, certi tabù da urlare in faccia a

tutti perché tutti sappiano. Rabbiosamente, quasi si festeggia la disgregazione della

famiglia, per alleggerire poi in uno sghembo giravolta il disastro sulle note di

“Amapola” o “Bambina innamorata” con la voce di Gigli. Sì, perché Christian accusa

papà della violenza esercitata su di lui e sulla povera sorella (una sua lettera verrà

ritrovata a confermare ogni cosa). Lorenzi ha reimpiegato in piena formula teatrale la

camera posta su un appoggio a tre piedi, spostato dagli attori a turno, ha filtrato

parole dette e in musica come tanti coltelli messi lì in scena a scarnificare, ha rigettato

ogni segno di ambientazione, ha colto la vicenda in un giusto susseguirsi di risate e di

accuse, ponendo tra pubblico e palcoscenico un velario su cui le immagini vengono

ampiamente riversate, starà a chi guarda il fascino e il coinvolgimento veritiero dello

Ha avuto a disposizione una spettacolo scegliere il miglior punto d’attenzione.Ha avuto a disposizione una

compagnia tutta da sentire e guardare, esempio di verità tutto da applaudire: citeremo

in primo luogo le prove di Danilo Negrelli (il padre), di Elio D’Alessandro (il rivoltoso

Christian) e di Barbara Mazzi (Helene), ma tutti sono da ricordare, da Irene Ivaldi a

Roberta Calia a Yuri D’Agostino, da Roberta La Nave a Raffaele Musella a Angelo

Tronca. Stasera e domani ultime repliche, che andrà in tournée a Trieste, Parma e

Milano.

Elio Rabbione

Le foto dello spettacolo sono di Giuseppe Distefano