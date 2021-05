Campagna di sicurezza stradale: presentazione del video spot ‘Non usare il cellulare alla guida’

Dopo i video informativi sul corretto utilizzo di monopattini e biciclette dello scorso anno, questa mattina, è stato presentato un video inserito in una più ampia campagna di Sicurezza Stradale messa in atto dalla Polizia Municipale di Torino per contrastare e ridurre i sinistri stradali attraverso un’azione di prevenzione incentrata principalmente su informazione e formazione.

Lo scopo è quello di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole del Codice della Strada e a tenere alta l’attenzione sui comportamenti poco virtuosi che mettono maggiormente a rischio di incidente o compromettono l’incolumità degli altri cittadini.

Nello specifico, il video presentato questa mattina, affronta in chiave ironica il tema dell’utilizzo del cellulare durante la guida.

Il filmato, realizzato dalla Gambarotta Comunicazione S.a.s dal regista Lorenzo Gambarotta, sarà trasmesso su alcune reti televisive locali e divulgato sui canali istituzionali Social media, oltre che inserito nella sezione ‘educazione civich’ del Sito Internet della Polizia Municipale.

Le campagne di Sicurezza Stradale ed Educazione Civica prevedono una cadenza periodica di video tematici e a settembre, saranno presentati altri 2 spot relativi all’utilizzo delle corsie preferenziali dei mezzi di trasporto pubblico.

Presenti alla conferenza di questa mattina, oltre alla Sindaca Chiara Appendino e al Comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon, anche i due attori protagonisti del video, Bruno Gambarotta e Margherita Fumero.

Michele Chicco